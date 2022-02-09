https://news.day.az/politics/1434295.html В Азербайджане пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств - генсек
В Азербайджане пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств - генсек
Планируется проведение в Азербайджане в этом году неформального саммита Организации тюркских государств.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев, выступая на заседании Совета старейшин организации в Стамбуле.
Он отметил, что также в этом году в Венгрии состоится саммит лидеров стран "Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и государств-участников Организации тюркских государств.
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