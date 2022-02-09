В Азербайджане пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств

Планируется проведение в Азербайджане в этом году неформального саммита Организации тюркских государств.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев, выступая на заседании Совета старейшин организации в Стамбуле.

Он отметил, что также в этом году в Венгрии состоится саммит лидеров стран "Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и государств-участников Организации тюркских государств.