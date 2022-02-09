Армения передала Азербайджану предложение по восстановлению автомобильного сообщения

Армения передала Азербайджану и РФ предложение по восстановлению автотранспортного сообщения и ждет позитивного сигнала Баку.

Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения", - отметил он.