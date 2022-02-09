https://news.day.az/politics/1434302.html Армения передала Азербайджану предложение по восстановлению автомобильного сообщения
Армения передала Азербайджану предложение по восстановлению автомобильного сообщения
Армения передала Азербайджану и РФ предложение по восстановлению автотранспортного сообщения и ждет позитивного сигнала Баку.
Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения", - отметил он.
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