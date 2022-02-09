https://news.day.az/politics/1434323.html Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев в Баку - ФОТО
Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев в Баку - ФОТО
Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев в Баку.
Как сообщает Day.Az, информацией об этом он поделился на своей странице в Twitter.
"Мы побывали в Парке военных трофеев, где представлена техника, захваченная во время Карабахской войны. Мы еще раз с благодарностью вспоминаем архитекторов этой Победы, ветеранов, чтим память шехидов. Спасибо Всевышнему за победу!" - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре