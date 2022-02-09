https://news.day.az/politics/1434324.html Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном – Пашинян
Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном – Пашинян
Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
"Подписание мирного договора с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией всегда были целью правительств Армении", - сказал он.
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