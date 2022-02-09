Азербайджан разгромил агрессора и в регионе наступил мир

Агрессор был разгромлен и капитулировал. Баку выполнил резолюции ООН. В регионе наступил мир.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Я не за войну, я за мир. Но иногда силовой ответ на агрессивные действия - лучший способ обеспечить надежный мир. Пример - ответ Азербайджана на вооруженную провокацию Армении в 2020-м. Агрессор был разгромлен и капитулировал. Баку выполнил резолюции ООН. В регионе наступил мир", - говорится в публикации Игоря Коротченко.