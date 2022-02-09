Танковое подразделение Азербайджана поднято по сигналу тревоги

Согласно плану внезапной проверки боевой готовности в соединениях и частях Центральным штабом Отдельной общевойсковой армии проводится проверка подразделений. Так, внезапная проверка была проведена в одном из танковых подразделений, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Танковое подразделение было поднято по сигналу тревоги и выведено в район назначения.

На пункте управления боем в пустыне были запланированы оборонительные и наступательные операции, проведены отчеты о различных мероприятиях и уточнены задачи.

В ходе проверки, во время которой оценивались возможности танкового подразделения атаковать высокими темпами на больших расстояниях, были выполнены задачи по поддержке наступающих подразделений, уничтожению огневых точек и прорыву системы обороны противника. Основное внимание при проверке уделялось совершенствованию навыков точного уничтожения целей, подрыва морального духа пехоты противника, защиты от огневых ударов.



Согласно плану внезапная проверка боеготовности будет проведена и в других подразделениях.