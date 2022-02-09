https://news.day.az/politics/1434333.html Россия приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих – Мария Захарова
Россия приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих – Мария Захарова
Россия приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Важно как можно скорее окончательно снять этот проблемный вопрос. Безусловно, мы считаем важным параллельно прилагать усилия по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе конфликта и будем содействовать этому как в национальном качестве, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - сказала она.
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