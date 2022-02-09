https://news.day.az/politics/1434334.html Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению
Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению
Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Тема сохранности культурно-исторического наследия обсуждается в ходе наших регулярных контактов с Баку и Ереваном. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Мы работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре