Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Тема сохранности культурно-исторического наследия обсуждается в ходе наших регулярных контактов с Баку и Ереваном. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Мы работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказала она.