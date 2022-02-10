Армянская армия обстреляла Кяльбаджар

9 февраля с 22:00 с перерывами в течение нескольких часов, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате ответных действий наших подразделений обстрел противника был подавлен. В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.