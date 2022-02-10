https://news.day.az/politics/1434385.html Армянская армия обстреляла Кяльбаджар
Армянская армия обстреляла Кяльбаджар
9 февраля с 22:00 с перерывами в течение нескольких часов, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате ответных действий наших подразделений обстрел противника был подавлен. В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.
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