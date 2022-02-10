https://news.day.az/politics/1434409.html Джейхун Байрамов о председательстве Азербайджана в международной сети Движения неприсоединения
Джейхун Байрамов о председательстве Азербайджана в международной сети Движения неприсоединения
Председательство Азербайджана в международной сети Движения неприсоединения имеет первостепенное значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Университете ADA.
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