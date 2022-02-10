В учебном центре Сухопутных войск Азербайджана открылись новые объекты

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ принимаются меры по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерстве обороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники ведомства посетили общевойсковой учебный центр Сухопутных войск.

Было доложено, что в центре проводятся учения с целью повышения боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих этих подразделений с учетом назначения подразделений коммандо и других видов войск

Руководящий состав министерства ознакомился с заново построенным зданием штаба.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии нового общежития для военнослужащих и дал соответствующие поручения.