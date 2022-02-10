В учебном центре Сухопутных войск Азербайджана открылись новые объекты - ФОТО - ВИДЕО
Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ принимаются меры по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерстве обороны.
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники ведомства посетили общевойсковой учебный центр Сухопутных войск.
Было доложено, что в центре проводятся учения с целью повышения боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих этих подразделений с учетом назначения подразделений коммандо и других видов войск
Руководящий состав министерства ознакомился с заново построенным зданием штаба.
Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии нового общежития для военнослужащих и дал соответствующие поручения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре