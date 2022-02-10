Джейхун Байрамов о работе Молодежной сети Движения неприсоединения
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести ряд мероприятий в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA.
По его словам, Молодежная сеть Движения неприсоединения с первых дней своего существования вовлечена в работу организации.
"Во время празднования 60-летнего юбилея организации в Белграде Молодежная сеть Движения неприсоединения выдвинула ряд предложений. В нынешнем году Молодежная сеть ДН планирует провести ряд различных мероприятий", - сказал Байрамов.
Сегодняшняя конференция в Университете ADA также имеет большое значение для работы Молодежной сети Движения неприсоединения, подчеркнул министр.
Байрамов отметил значимость участия в конференции студентов из стран-участниц Движения неприсоединения, которые обучаются в Азербайджане по стипендиальной программе.
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