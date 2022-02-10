Азербайджанские дроны в пух и прах разбили армянскую армию во время второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью польской радиостанции RMF FM заявил бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej).

"К счастью, некоторым количеством дронов мы располагаем, но в контексте наших потребностей этого мало. Мы не воспользовались шансом произвести "дроновую" революцию в польских вооруженных силах и запустить соответствующую масштабную национальную программу. Когда я при президенте Коморовском (Bronisław Komorowski) работал в Бюро национальной безопасности, мы предлагали создать в Польше программу беспилотных систем, начать собственное производство в опоре на наш научный потенциал, а также возможности оборонных предприятий, в том числе частных, которые обладают продвинутыми технологиями", - сказал генерал.

По его словам, сейчас польская армия имеет на вооружении разные дроны, но на фоне того, какое огромное значение эти аппараты приобретают в современных вооруженных конфликтах, их недостаточно. Какую они могут сыграть роль, мы увидели в особенности в небольших конфликтах, разного рода международных кризисах или в недавней войне, которая вспыхнула в нашем регионе, на границе Европы, в ...Карабахе.

"Азербайджанские беспилотники разбили танковые войска противника, атакуя их с воздуха, то есть с того направления, на котором бронированная техника защищена хуже всего. Удары при помощи дронов-камикадзе оказались исключительно эффективным методом борьбы с ней. В наших условиях, раз Польша старается обрести способность отражать нападение такого рода группировок сил, дроны должны стать основным средством, вокруг которого следует выстраивать стратегию модернизации армии", - отметил Станислав Козей.