Позиция Франции по отношению к Азербайджану стала более взвешенной

Оценивая итоги встречи в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна можно заметить изменения в позиции Франции. Если официальный Париж во время второй Карабахской войны был настроен проармянски, то сейчас Макрон хочет занять взвешенную позицию по некоторым вопросам постконфликтного урегулирования. Одним из важных вопросов является договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО, а также других миссий миссий для реализации некоторых проектов в регионе. То есть, международное сообщество получит ​​обширную информацию о положении на освобожденных территориях, что является позитивным итогом встречи.

Об этом сказал Day.Az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Что касается значения Азербайджана для Европы в вопросе обеспечения энергобезопасности, наш собеседник отметил наличие серьёзного энергокризиса в Европе, который вынуждает руководство ЕС искать альтернативные источники природного газа.

"Азербайджан - страна с готовой инфраструктурой для диверсификации источников энергии. Руководство ЕС пытается выстроить свою позицию в отношении Азербайджана на более сбалансированной основе. В рамках экономического инвестиционного плана ЕС выделил Азербайджану финансовый пакет в размере 2 миллиардов евро. Учитывая, что для Азербайджана были первоначально предусмотрены средства в размере $150 млн, тогда как для Армении - 2,6 млрд евро, ЕС попытался уравнить пакет помощи. Похоже, что теперь отношения Азербайджана и ЕС могут развиваться в более конструктивном направлении", - заявил он.

Далее экс-глава МИД коснулся вопроса делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

"Именно деструктивная позиция Армении тормозит данный процесс. Хотя армянская сторона и говорит о желании начать определение границ, ее подход вызывает сожаление. Главным условием для этого является признание странами территориальной целостности и суверенитета друг друга. Поэтому армяне не смогут закрепить за собой территории, которые по международному праву принадлжежат Азербайджану.

Помимо этого, армянский МИД ставит некие условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. В ответном заявлении МИД Азербайджана дан конкретный ответ, что Азербайджан может начать этот процесс, но без каких-либо условий", - подытожил Тофик Зульфугаров.

Абдул Керимханов