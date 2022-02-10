https://news.day.az/politics/1434558.html ЕС поблагодарил Азербайджан
ЕС поблагодарил Азербайджан
Глава представительства ЕС в Баку Петер Михалко поблагодарил Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как заявил Михалко в четверг журналистам, Азербайджанское государство всегда поддерживало медицинских работников во время пандемии.
"Поэтому я благодарю за это Азербайджанское государство. Мы солидарны с Азербайджаном и продолжаем сотрудничество, которое во время пандемии стало еще более важным. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность медицинским работникам, которые борются с пандемией на передовой.
Считаю, что наше сотрудничество в борьбе с пандемией необходимо вывести на глобальный уровень", - сказал глава представительства.
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