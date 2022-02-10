Грузинская телекомпания "Имеди" подготовила сюжет о запрете поставок через Грузию в Россию армянского кисломолочного продукта - мацуна. Как сообщалось ранее, причина запрета состоит в том, что Грузия зарегистрировала мацони в качестве своего географического указания. Армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью "Армянский горный йогурт", сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Сюжет "Имеди", подготовленный на эту тему, спровоцировал новый скандал. Во время представления материала на экране появились бутылки с молочным продуктом. По-грузински на них было написано "мацони", а по-армянски - "Карабах - это Азербайджан, долма тоже азербайджанская".

Репортаж грузинского канала обрёл популярность в Сети и вызвал ярость у армянских пользователей.