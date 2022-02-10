Посольство Азербайджана о визите Араика Арутюняна в Россию

Посольство Азербайджана и России прокомментировало распространенную в некоторых армянских СМИ информацию о "рабочем визите" в Россию Араика Арутюняна, позиционирующего себя в качестве "должностного лица" Карабаха, и проведением им здесь встреч с должностными лицами России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками. Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России", - говорится в сообщении посольства.

Посольство еще раз отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает реальной действительности.