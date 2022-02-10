https://news.day.az/politics/1434627.html Турция и Азербайджан очистили территорию Карабаха от мин
Турция и Азербайджан очистили территорию Карабаха от мин
Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку деятельности по поиску и обезвреживанию мин в освобожденных от оккупации районах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что в прошлом месяце турецкими и азербайджанскими военнослужащими было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 5236 квадратных метров территории, в целом 132 квадратных километра территории.
В процессе приняли участие 1 630 человек.
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