Турция и Азербайджан очистили территорию Карабаха от мин

Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку деятельности по поиску и обезвреживанию мин в освобожденных от оккупации районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в прошлом месяце турецкими и азербайджанскими военнослужащими было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 5236 квадратных метров территории, в целом 132 квадратных километра территории.

В процессе приняли участие 1 630 человек.