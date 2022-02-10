https://news.day.az/politics/1434648.html Армяне побросали снаряды, убегая из Ходжавенда - ФОТО - ВИДЕО
Армяне побросали снаряды, убегая из Ходжавенда - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются интенсивные мероприятия сотрудников органов внутренних дел по выявлению и передаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района, на брошенной боевой позиции армянских ВС на территории села Зогалбулаг были обнаружены артиллерийские снаряды, пригодные для боевого применения.
11 обнаруженных снарядов и 1 ящик пороха, предназначенный для использования минометных снарядов, были переданы по назначению.
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