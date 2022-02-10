Армяне побросали снаряды, убегая из Ходжавенда

Продолжаются интенсивные мероприятия сотрудников органов внутренних дел по выявлению и передаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района, на брошенной боевой позиции армянских ВС на территории села Зогалбулаг были обнаружены артиллерийские снаряды, пригодные для боевого применения.

11 обнаруженных снарядов и 1 ящик пороха, предназначенный для использования минометных снарядов, были переданы по назначению.