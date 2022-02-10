Мы с Азербайджаном, как «Одна нация, два государства!», продолжим защищать друг друга

Как заявил покойный Гейдар Алиев "Мы - одна нация, два государства!". У нас один язык, одна религия и судьба. Мы - одна нация и хорошо знаем, как при необходимости следует вести себя как единое государство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал выступивший в прямом эфире турецкого телеканала "TRT Haber" министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Отвечая на вопрос известного ведущего Ахмета Гермеза о динамике отношений двух братских стран после подписания Шушинской декларации, министр Мевлют Чавушоглу довел до внимания, что Победа в Карабахе была завоевана в результате решительных мер, осуществленных в соответствии с девизом "Одна нация, два государства!". Он сказал: "После Победы в Карабахе наши связи на основе Шушинской декларации приняли новую форму. Мы - союзники! Шаги, предпринимаемые в рамках этой декларации, известны и мы работаем в этом направлении".

Отметив, что Азербайджан и Турция на основе изречения "Одна нация, два государства!" и впредь будут защищать друг друга, Мевлют Чавушоглу напомнил о дружественных и братских отношениях Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнул, что азербайджанская сторона везде и всегда, включая и международные платформы, искренне находится рядом с Турцией.