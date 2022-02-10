https://news.day.az/politics/1434669.html В Кяльбаджаре сдана в эксплуатацию новая военная инфраструктура - ФОТО - ВИДЕО
В Кяльбаджаре сдана в эксплуатацию новая военная инфраструктура - ФОТО - ВИДЕО
В Кяльбаджаре сдана в эксплуатацию новая военная инфраструктура.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, руководство Министерства, находящееся с визитом в Кяльбаджарском районе, приняло участие в открытии новой военной инфраструктуры.
Министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также постоянному ведению боевого дежурства на высоком уровне.
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