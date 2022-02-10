Новоназначенный первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу

10 февраля в SOCAR TOWER новоназначенный первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф был представлен коллективу, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Министр экономики Азербайджанской Республики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров поздравил бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и первого вице-президента Ровшана Наджафа с назначением.

Джаббаров отметил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева Ровшан Наджаф также будет временно исполнять обязанности президента SOCAR.

Говоря о вкладе Ровнага Абдуллаева, более 16 лет руководившего SOCAR, в развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана, председатель Наблюдательного совета сказал, что в этот период он обеспечивал реализацию новой нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева и энергетической политики Президента Ильхама Алиева и способствовал превращению SOCAR из местной нефтегазовой компании в глобальную энергетическую компанию.

Подчеркнув незаменимую роль SOCAR в экономике Азербайджана, Джаббаров сказал, что компания уже вступила в новый этап развития. В прошлом году была проведена диагностика компании и принята корпоративная стратегия до 2035 года. На новом этапе развития для обеспечения среднесрочной и долгосрочной финансовой устойчивости SOCAR за основу будут взяты рекомендации и поручения, данные Президентом на фоне энергетического перехода и стремительной трансформации мировой экономики.

Выступая на мероприятии заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев поблагодарил Президента за оказанное доверие и сказал, что на протяжении 33 лет был привержен государству и политике Президента в нефтяной отрасли. Абдуллаев поздравил Ровшана Наджафа и выразил уверенность, что под его руководством SOCAR добьется еще больших успехов.

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