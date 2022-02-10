Поступают заявки на проведение следующего заседания платформы "3+3"

Заявки на проведение следующего заседания региональной платформы "3+3" поступили уже от нескольких столиц.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"Состоявшееся 10 декабря 2021 года учредительное заседание консультативной региональной платформы "3+3" считаю успешным. По итогам встречи мы условились с партнерами сфокусировать деятельность формата на вопросах, представляющих взаимный интерес и нацеленных на укрепление мер доверия в регионе. В их числе - развитие торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также противодействие общим вызовам и угрозам", - сказал он.

По его словам, решено проводить заседания на регулярной основе не реже двух раз в год. Заявки на проведение следующего мероприятия поступили уже от нескольких столиц.

"Что касается Грузии, то все участники выразили надежду на ее присоединение к "3+3". Для Тбилиси дверь оставляется открытой. Важно, чтобы региональные дела обсуждались с участием всех стран Южного Кавказа", - добавил Руденко.