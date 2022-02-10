Новый повод для армянской истерики: иракский прецедент - наказание за преступления

Автор: Акпер Гасанов

Эта новость вполне может спровоцировать новую волну истеричных заявлений среди представителей официального Еревана, армянских политиков разного уровня и ориентации, а также публикаций в армянских СМИ. Потому, что параллели более, чем очевидны. Итак, Ирак завершил выплату более чем $50 млрд. компенсации ущерба за незаконное военное вторжение и оккупацию Кувейта в 1990-1991 годы.

Напомню, что 2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН ввела в отношении Ирака санкции. США и их союзники, получив мандат СБ ООН, провели операцию "Буря в пустыне", освободив Кувейт в феврале 1991 года. Позже, иракский диктатор Саддам Хусейн был захвачен американскими войсками и казнён 30 декабря 2006 года по приговору Верховного суда Ирака.

Он, замечу, был сторонником углубления отношения между мусульманским Ираком и Арменией, которая держала под оккупацией 20% территорий мусульманского же Азербайджана. Прекрасно помню, что тогдашний министр иностранных дел Армении Вардан Осканян передал 26 февраля 2001 года президенту Ирака Саддаму Хусейну послание тогдашнего же президента Армении Роберта Кочаряна, в котором говорилось об укреплении дружественного сотрудничества между двумя государствами.

Иракский диктатор тогда приветствовал открытие посольства Армении в Багдаде и с удовлетворением отозвался о традиционной дружбе между двумя государствами. По его словам, как проживающие в разных странах мира армяне надеются на возвращение на родину, так и арабская нация надеется на единство арабского мира. Как известно, "Родиной" армянская сторона называла и оккупированные территории Азербайджана.

Соответственно, мы увидели не только вопиющий факт дружественных отношений мусульманского Ирака со страной-оккупантом пятой части территорий мусульманского Азербайджана, но и негласную поддержку Саддамом Хусейном претензий мирового армянства на Шушу, Агдам, Физули, Кяльбаджар, Лачин и иные наши земли. Причем, слова о дружбе иракский диктатор произносил в адрес Роберта Кочаряна- одного из главных виновников осуществления Геноцида против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Да еще и в день 9-ой годовщины с момента совершения этого страшного преступления.

Но, как видим, справедливость восторжествовала- Саддам Хусейн сполна получил за все совершенные им, в отношении собственного народа и других стран, преступления. Таковой же, надеюсь, будет участь и Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и иных бывших правителей Армении. Попутно же напомню, что Ирак уже вынужден был расплатиться за преступления, совершенные в период диктатуры Хусейна.

Как известно, Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного гражданам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

СБ ООН первоначально определил, что в Фонд Ирак должен был отчислять 30% от экспорта нефти и нефтепродуктов, затем эта доля была уменьшена до 25%, а позже была сокращена до 5%. Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в $352,5 млрд. Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в $52,4 млрд.

А теперь, вспомним о том, что Азербайджан подал иск против Армении в Международный суде из-за нарушений Ереваном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД). В ходатайстве говорится, что "Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения в нарушении КЛРД".

В заявлении Азербайджан утверждает, что "как прямыми, так и косвенными способами Армения продолжает политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, распространяя расистскую пропаганду, в том числе на высшем правительственном уровне". Согласно заявлению Азербайджана, целью и следствием реализуемой Арменией политики и практики анти-азербайджанской дискриминации являются ущемления прав человека и основных свобод в отношении азербайджанцев в нарушение статей 2, 3, 4. 5, 6 и 7 Конвенции.

Азербайджан просит Гаагский суд привлечь Армению к ответственности за нарушение Конвенции и компенсировать нанесенный тем самым ущерб Азербайджану и его народу. И это не один иск. "В кратчайшие сроки в международный арбитраж обратимся в отношении нарушений Арменией двух конвенций - нанесение вреда экологии и окружающей среде, а также незаконное освоение энергетических и природных ресурсов Азербайджана. Это направление один из приоритетов на 2022 год", - заявил в декабре прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Уверен, что наша страна добьется торжества справедливости. Точно такой, же, как выплата Ираком компенсации за войну, развязанную этой страной в период правления диктатора Саддама Хусейна против Кувейта. В РА уже не раз убеждались в том, что наша страна умеет добиваться всех поставленных целей- от освобождения своих земель до их стремительного возрождения.