- Эмин Алиев в эфире "Актуально Сегодня" на CBC - ВИДЕО

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан может себе позволить не зависеть от мнения тех или иных международных организаций.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире общественно-политического ток-шоу "Актуально Сегодня" на телеканале CBC.

В очередном выпуске передачи обсуждались вопросы делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, возможное заключение мирного договора между двумя странами, предстоящий визит миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению и другие актуальные темы.

В обсуждениях приняли участие руководитель аналитической группы AzTV, заслуженный журналист Азербайджана Фаиг Гусиев, а также российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

С полной версией эфира можно ознакомиться ниже: