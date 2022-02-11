Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан может себе позволить не зависеть от мнения тех или иных международных организаций

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан может себе позволить не зависеть от мнения тех или иных международных организаций.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире общественно-политического ток-шоу "Актуально Сегодня" на телеканале CBC.

В очередном выпуске передачи обсуждались вопросы делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, возможное заключение мирного договора между двумя странами, предстоящий визит миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению и другие актуальные темы. 

В обсуждениях приняли участие руководитель аналитической группы AzTV, заслуженный журналист Азербайджана Фаиг Гусиев, а также российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

С полной версией эфира можно ознакомиться ниже: