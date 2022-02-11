ВС Армении вновь обстреляли Кяльбаджар

С 08:50 до 09.00 11 февраля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ответным огнем обстрел противника был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.