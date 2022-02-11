https://news.day.az/politics/1434842.html Закир Гасанов посетил военные части в Лачине - ФОТО - ВИДЕО
Закир Гасанов посетил военные части в Лачине - ФОТО - ВИДЕО
Закир Гасанов посетил военные части в Лачине.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники Министерства осмотрели новую и капитально отремонтированную военную инфраструктуру в воинской части, дислоцированной в Лачинском районе.
Министр обороны дал конкретные поручения по выполнению задач, поставленных главой государства перед нашей армией, а также по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск.
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