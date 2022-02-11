Закир Гасанов посетил военные части в Лачине.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники Министерства осмотрели новую и капитально отремонтированную военную инфраструктуру в воинской части, дислоцированной в Лачинском районе.

Министр обороны дал конкретные поручения по выполнению задач, поставленных главой государства перед нашей армией, а также по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск.