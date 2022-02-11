Азербайджанские НПО обратились к Генсеку ООН

Председатели группы действующих в Азербайджане НПО провели встречу в связи с предотвращением деятельности армян - сотрудников Программы развития ООН (ПРООН), направленной против Азербайджана на почве ненависти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече отмечалось, что группа армянских сотрудников ПРООН, в числе которых Армен Григорян, Нарине Саакян, Мэри Тавоукджян и Степан Маргарян, превратили свои страницы в социальной сети в платформу ненависти, где публикуют клевету и оскорбления не только в адрес Азербайджана, но и всех тюркских народов, открыто пропагандируют сепаратизм, злоупотребляя статусом сотрудников ООН.

Председатели азербайджанских НПО призвали структуры ООН принять меры против этих сотрудников организации.

По итогам встречи ее участники направили обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу.