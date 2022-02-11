Азербайджан и Испания отмечают 30-летие установления дипотношений

11 февраля 2022 года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Испания.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджанской Республики, за последние 30 лет между Азербайджаном и Испанией сложились прочные дружественные отношения, основанные на диалоге и взаимопонимании, и они развиваются по восходящей.

"Сотрудничество между двумя странами охватывает политическую, экономическую, энергетическую, культурную, туристическую, гуманитарную, спортивную и другие сферы.

Азербайджан и Испания, основываясь на нормах и принципах международного права, поддерживают друг друга и уважают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ", - говорится в информации.