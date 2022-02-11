Предоставление льготной ипотеки журналистам - очередной важный вклад Президента Ильхама Алиева в сферу медиа

На текущей неделе Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О медиа" и подписал соответствующий указ о предоставлении льготной ипотеки журналистам.

На интересующие журналистов и общественность в целом вопросы в связи с этим рассказал в интервью в рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов, передает Day.Az.

Он особо отметил, что включение журналистов в льготную категорию является очередным важным вкладом Президента Ильхама Алиева в сферу медиа.

По словам Исмайлова, принятие и утверждение закона "О медиа", создание реестра медиа позволят применить системный подход к этой сфере.

Он также коснулся изменений с вступлением нового закона в деятельности журналистов, рассказал о важности реестра медиа, о том, как ведется его подготовка.

Смогут ли многочисленные технические работники в сфере медиа также получить льготную ипотеку, будучи включенными в реестр? Предусмотрены ли иные льготы для журналистов? Узнать ответы на эти вопросы можно, посмотрев интервью исполнительного директора MEDİA.

Представляем в видеоформате это интервью.