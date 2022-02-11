Армянские солдаты наносили друг другу увечья, чтобы не участвовать во второй Карабахской войне

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, расследуемому в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РА по признакам статей УК об уклонении от военной службы путем членовредительства, а также умышленного причинения тяжелого или легкого вреда здоровью, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, выяснилось, что 19 октября 2020 года во время войны в Карабахе, в условиях объявленного военного положения военнослужащие срочной службы войсковой части N армянской армии В.К. и Н.А.. преследуя цель временно уклониться от исполнения воинских обязанностей, по обоюдному согласию нанесли друг другу увечья: у дороги Гадрут-Ханкенди Н.А. из закрепленного за ним автомата АК-74 произвел один выстрел в левое плечо В.К., легко ранив его, затем В.К. из закрепленного за ним автомата АК-74 произвел один выстрел в правую голень Н.А., нанеся ему тяжелое ранение.

Военнослужащим предъявлено обвинение. Предварительное следствие завершено, дело с обвинительным заключением передано в суд первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области.

