Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 15 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В нее включены следующие вопросы:

1. Законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".

2. Законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Испании об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (первое чтение).

9. Законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (первое чтение).