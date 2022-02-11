https://news.day.az/politics/1435011.html Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию
Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu.
Сообщается, что Эрдоган в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств, подписал соответствующее решение о публикации Шушинской декларации в газете "Resmi Gazete" для ее вступления в силу.
Напомним, что подписанная 15 июня прошлого года Шушинская декларация была одобрена парламентами Азербайджана и Турции.
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