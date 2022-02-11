Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств, подписал соответствующее решение о публикации Шушинской декларации в газете "Resmi Gazete" для ее вступления в силу.

Напомним, что подписанная 15 июня прошлого года Шушинская декларация была одобрена парламентами Азербайджана и Турции.