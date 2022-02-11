Азербайджанские НПО обратятся в международные организации

Азербайджанские НПО направят обращения с протестами в международные организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель профсоюза журналистов, эксперт в сфере медиа Мушвиг Алескерли.

По его словам, представители ряда международных организаций занимаются манипуляциями и проводят кампании против Азербайджана. Это организации, которые составляют различные рейтинги, и якобы подготавливают отчеты в связи с правами человека, свободой слова и выражения.

"Однако они занимаются тем, что некоторые страны очерняют, а некоторые страны - неоправданно возвышают и представляют в качестве самых демократических", - сказал он.

Председатель профсоюза журналистов сказал, что среди них, наряду с международными НПО, есть и другие организации.

Он добавил, что, в частности, в последнее время выяснилось, что сотрудники некоторых межгосударственных организаций, хотя и не на уровне своих организаций, а в своих личных аккаунтах в социальных сетях используют уничижительные выражения в адрес Азербайджана, что недопустимо.

"В связи с этим наши общественные организации выступили с инициативой направить обращения с протестами в эти структуры. Сегодня будет предпринято обращение к руководству ООН, а затем в другие организации", - сказал Алескерли.