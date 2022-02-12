Кейс Ирака и Уганды как пример для Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Армения долгое время уворачивалась от международного правосудия, пытаясь как можно дольше оставить неизменным статус-кво, чтобы разворовать богатства азербайджанских земель, однако Азербаджан положил конец этому всему, освободив свои территории по итогам 44-дневной войны и теперь Еревану нужно возвращать то, что было незаконно использовано, разграблено и пора расплачиваться с полна.

За тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских земель Арменией нашей стране был нанесен огромный ущерб. Его предварительная оценка была озвучена в СМИ, масштабы огромны, исчисляются сотнями миллиардов долларов США. После окончания Второй Карабахской войны, компетентные органы Азербайджана получили поручение Президента Ильхама Алиева окончательно оценить этот ущерб, поэтому вопрос материальной ответственности Армении за разрушения и акты вандализма в Карабахе все больше волнует Ереван. Это беспокойство ощущается тем сильнее, чем больше армянская сторона пытается изобразить безразличие. У Армении очень много проблем, а будет еще больше, потому что по мере расширения мониторинга на освобожденных территориях растет и сумма репараций. Это милларды долларов, которые она будет обязана выплатить, учитывая что Азербайджан ведет работу над судебными исками.

Есть достаточно примеров, когда оккупанты и прочие нарушители международного законодательства приговаривались к материальной ответственности.

Первым в истории возмещением ущерба по международному праву была репарация, применимая по окончании Первой мировой войны. В подписанном в 1919-м году Версальском договоре признавалась ответственность Германии и ее союзников за убытки, понесенные гражданским населением стран Антанты вследствие войны, а компенсация была установлена в размере 269 миллиардов золотых марок, эквивалент примерно 100 тысячам тонн золота. В Союз тогда из Германии было вывезено около 400 тыс. железнодорожных вагонов, в том числе 72 тыс. вагонов строительных материалов, 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн. тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн. литров спирта, 16 тонн табака. В СССР вывезли даже телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта, вагоны берлинской подземки и круизные лайнеры! В частности, в 1950 году конфискованным технологическим, энергетическим и грузоподъемным оборудованием из Германии был оснащен строившийся в Краснодаре Компрессорный завод. После Второй мировой войны Германия и ее союзники снова были обязаны выплачивать репарации. Данное решение было принято на Ялтинской конференции в 1945 году. Но в этом случае СССР взял, что называется, натурой, потому как у разгромленной Германии не было финансовых возможностей для погашения гигантского ущерба.

Из недавних примеров - пару дней назад стало известно, что Международный суд (главный судебный орган ООН) принял решение обязать Уганду выплатить Конго 325 млн. долларов в качестве компенсации за оккупацию 1998-2003 годов и гибель местных жителей. Согласно решению, Уганда отвечает за гибель 10000-15000 человек в восточной части региона Итури. Суд оценил 225 млн долларов за "гибель людей и прочий ущерб людям", включая изнасилования, призыв детей-солдат и перемещение до 500000 человек. Еще в 40 млн долларов суд оценил ущерб имуществу, а также в 60 млн долларов ущерб, нанесенный природным ресурсам, то есть разграбление золота, алмазов, древесины и других товаров угандийскими силами или повстанцами, которых они поддерживали.

В этот же день Ирак заявил, что завершил выплату ущерба в размере более $50 млрд за незаконное военное вторжение и оккупацию Кувейта в 1990-1991 годы. Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного физическим лицам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта. СБ ООН первоначально определил, что в Фонд Ирак должен был отчислять 30% от экспорта нефти и нефтепродуктов, затем эта доля была уменьшена до 25%, а позже была сокращена до 5%. Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в $352,5 млрд Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в $52,4 млрд. Согласно документам, среди получателей были и российские потерпевшие. Напомним, что 2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН ввела в отношении Ирака санкции. США и их союзники, получив мандат СБ ООН, провели операцию "Буря в пустыне", освободив Кувейт в феврале 1991 года.

Как видим, справедливость для Конго и Кувейта, оказавшихся под оккупацией, восторжествовала. Еревану, как Ираку и Уганде, не удастся уйти от ответственности, ибо Азербайджан считает приоритетным вопрос о компенсации ущерба, нанесенного за 30 лет. Работа в этом направлении началась сразу после окончания 44-дневной войны. Подсчитываются масштабы ущерба, документируются разрушения, словом, все, что характеризует армянское варварство. Для обеспечения качества и прозрачности процесса используется помощь зарубежных специалистов. Особое внимание Президента Ильхама Алиева к этому вопросу свидетельствует о том, что в ближайшее время мы увидим реальные результаты в этом направлении. Стоит учитывать еще и то, что в истории трудно найти факты, когда бы оккупант с такой последовательностью и методичностью уничтожал все, что оказывалось под его пятой. Варварство армян действительно не имеет прецедентов. Достаточно напомнить об экологическом терроре, уничтоженном Агдаме, который ныне называют "Хиросимой Кавказа" и тактику "выжженной земли", которой армяне воспользовались, покидая Кяльбаджарский и другие освобожденные районы Азербайджана.

Для справки отметим, что в соответствии с принципами и нормами международного права материальная ответственность государства, нанесшего ущерб другому субъекту международного права, может осуществляться в следующих правовых формах:

1.Ресторация, или восстановление государством-нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта (восстановление качества и чистоты воды, загрязненной по его вине, восстановление лесов и т.п.).

2.Репарации - возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, услугами.

3.Реституция - это восстановление положения, которое существовало до совершения противоправного деяния (возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюющим государством с территории противника, возврат тех материальных и исторических ценностей из разграбленных храмов, мечетей, исторических объектов, музеев).

4.Субституция - разновидность реституции - замена неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, художественных ценностей, личного имущества и т.п. другим имуществом.

Кроме того, особой формой политической ответственности государств является приостановление их прав и привилегий, вытекающих из членства в международных организациях: лишение права голоса, права на представительство в главных органах, права на получение помощи и обслуживание, исключение из организации. Азербайджан также может поднять вопрос в универсальных и других международных организациях, где Республика Армения является участником, о применении к ней вышеуказанных форм политической ответственности до выполнения ею обязательств в соответствии с материальной ответственностью перед Азербайджаном за нанесенный материальный и моральный ущерб. Это может быть превентивной мерой, которая обеспечит надлежащее в этот раз исполнение официальным Ереваном своих международных обязательств.

Армения - это страна-вредитель. Этот факт долго скрывался оккупантами от взгляда мировой общественности, но после освобождения азербайджанских территорий весь мир увидел масштабы вандализма и разрушений, произведенных армянской стороной в Карабахе. Так что Еревану стоит намотать на ус кейс Ирака и Уганды - расплачиваться за растянувшиеся на тридцать лет преступления непременно придется. И сумма здесь будет в разы больше