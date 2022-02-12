Китай поддержал Азербайджан

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу направил поздравительное письмо на имя председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в своём письме председатель ПК ВСНП излагает свои мысли о проведённом в Мадриде 28-го ноября прошедшего года учредительном съезде Парламентской сети Движения неприсоединения и подчёркивает успешное проведение и продуктивную кульминацию съезда.

Также Ли Чжаньшу даёт высокую оценку усилиям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и его председателя Сахибы Гафаровой в деле расширения сотрудничества между парламентами государств-участников Движения неприсоединения.

Ли Чжаньшу засвидетельствовал поддержку Азербайджану со стороны КНР в русле предстоящей деятельности ПС ДН и готовность КНР к построению тесного сотрудничества с парламентами государств-участников Сети. Кроме того, в письме руководителя ВСНП подчёркивается важность совместных усилий этих государств под эгидой Парламентской сети Движения неприсоединения по развитию мультилатерализма и укрепления мира во всём мире.