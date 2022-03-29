Нынешняя позиция Европы является показателем растущего международного авторитета Азербайджана

После окончания Второй карабахской войны отношения между ЕС и Азербайджаном вышли на совершенно новый уровень. Сегодня для Европы одним из важных вопросов является энергетическая безопасность ввиду всем известных событий в Украине. В этом плане ЕС рассматривает Азербайджан как одно из ключевых государств в качестве диверсификации поставок энергоресурсов.

Об этом Day.Az сказал президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе, французский политолог Эммануэль Дюпюи.

Он напомнил о визите Президента Совета ЕС Шарля Мишеля в июле прошлого года.

"В ходе визита были обсуждены перспективы отношений ЕС и Азербайджана, которые имеют довольно обширный спектр. Тогда Шарль Мишель в очередной раз выразил поддержку ЕС территориальной целостности Азербайджана. Поэтому двусторонние отношения развиваются поступательными темпами по различным направлениям", - заявил политолог.

Эксперт отметил хорошие возможности для роста товарооборота между Баку и Брюсселем.

"ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Одним из базисных пунктов в сфере торговли является поставки нефти и газа в Европу. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP играют большую роль в обеспечении бесперебойных поставок энергоресурсов в Европу. На повестке дня стоит открытие Зангезурского коридора, что позволит доставлять грузы из Азербайджана в Европу в более короткие сроки и с меньшими затратами", - сообщил Дюпюи.

Наш собеседник далее подчеркнул, что Европа, хоть и с опозданием, но приняла новую реальность в регионе.

"После окончания карабахского конфликта нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией является актуальной повесткой дня. Европе следует внести свой вклад в этот вопрос, играть более активную роль, нежели сейчас. Хотя определенные круги в Европе, в большей мере во Франции, хотели оказать давление на Азербайджан, заставить его воздержаться от его принципиальной позиции и пойти на уступки армянской стороне в вопросе статуса Карабаха. Азербайджан оказался непреклонен, доказывая свою приверженность международному праву. Поэтому Европа сегодня принимает реальность такой, какая она есть. Европе нужен стабильный Азербайджан с развивающейся экономикой, поскольку на континенте есть недостаток в поставках энергоресурсов. В целом, нынешняя позиция Европы в отношении Азербайджана является одним из показателей растущего международного авторитета Азербайджана", - заключил Эммануэль Дюпюи.

Абдул Керимханов