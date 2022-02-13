Армянам нужно задуматься, а не обижаться на Лукашенко

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Есть объективные подходы, которые никогда ни у кого не вызывают сомнений, кого бы и чего бы они не касались. Если речь идет о публичных поведенческих нормах и проявлениях, все это происходит на виду у всех. Тем более, когда мы говорим о позиционировании стран и их лидеров, что является не тайной за семью печатями, а предметом гласности. И когда об этом говорят руководители государств, политические деятели, лидеры общественного мнения, к ним надо прислушиваться, а не принимать сразу в штыки любые замечания. Как восприняли в Армении сказанное Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На мой взгляд, если говорить о сказанном Лукашенко касательно Армении, ее позиции по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, то оценка дана очень правильная и сомнений не вызывает. Если Президент Беларуси говорит "кому нужна Армения", он имеет в виду состояние страны, которая находится в разобранном виде, страны, не вызывающей ни у кого интереса, не являющейся предметом изучения со стороны потенциальных инвесторов, страны, которая создает риски, производит новые вызовы, чтобы удовлетворить свои аппетиты. Естественно, это вызывает обеспокоенность.

Мир - дело очень хрупкое. Мы видим, что во многих частях земного шара, во многих регионах турбулентные процессы приобретают уже постоянный характер. Чтобы не создавать новые проблемы для людей, для будущих поколений, нужно не отравлять геоэкономическую, геополитическую среду ядами собственного производства, чем как раз занимается Армения на протяжении десятилетий. Хотя сама Армения стала независимым государством, в ее действиях и позиционировании нет четких проявлений суверенного поведения. Хотя у нее и имеются суверенные права, реализует она их очень странным, чудовищно извращенным способом. Поэтому Армения стала проблемным субъектом.

Кроме того, это страна, находящаяся на внешнем управлении. Нужно сказать, она превратилась в объект экспериментов, когда внешние силы то и дело пытаются навязать ей свои конструкции и конфигурации.

В то же время в нашем регионе имеется другой, достойный пример того, как нужно строить государство, имея национальную независимость и суверенитет. Азербайджан - это качественно иной пример, достойный подражания, полная противоположность Армении. Поэтому Беларусь, как и другие страны постсоветского пространства, ближнего и дальнего зарубежья, имеет доверительные отношения с Азербайджаном и использует их во благо своего народа, во благо своих национальных интересов. Как это делает и Азербайджан. Взаимовыгодное сотрудничество, нацеленность на общие интересы гарантируют немереные преференции. И Азербайджан, и Беларусь наращивают свой потенциал, делая ставку на высокотехнологичные разработки. По этому показателю, кстати, Беларусь опережает не только Азербайджан, но и Россию. Нам выгодно иметь дело со страной, которая пусть небольшая, но гордая и дееспособная.

Армения - слабое звено евразийского пространства, страна, которую необходимо вытащить из болота отсталости, стагнации. Интересно, что никто из тех в Армении, кто ополчились на Лукашенко, не озадачивают себя тем, как перебороть кризис, выработать эффективные пути для преодоления бедности, отсталости. Посмотрите, жители города Спитак, которые в 1988 году пережили страшное землетрясение, до сих пор продолжают ютиться в вагончиках. То есть страна, угробившая огромные средства за годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на милитаризм и в результате проигравшая затяжной конфликт и войну Азербайджану, нацелилась не на те приоритеты, неправильно выбрала ориентиры. Те силы, которые загнали Армению в тупик, сделав ее заложницей собственных непомерных амбиций, подставили свой народ.

На вопрос, почему люди, пострадавшие от землетрясения, через столько десятилетий продолжают ютиться в хибарах, ответ, конечно, есть, просто он не озвучивается. На самом деле Армения вколотила огромные средства в строительство бункеров, фортификационных сооружений на территории другой страны, то есть в Азербайджане. Всем известно, с какой точностью Азербайджанская армия определила свои цели и разбила вдребезги все построенное. Так что все эти деньги были потрачены впустую. И потому армянским деятелям, прежде чем обижаться на Александра Лукашенко, стоит побороть собственных провокаторов и иждивенцев, которые грабят страну и не справляются с ситуацией по налаживанию нормальной жизни для людей.

Во всех указанных направлениях Азербайджан показывает высокий пилотаж - и в государственном управлении, и в распределении финансовых средств, и в создании новой, эффективно действующей инфраструктуры в результате реформ, начатых общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолженных Президентом Ильхамом Алиевым. Инфраструктура модернизируется, подводится под мировые стандарты, и пропускная способность наших коммуникаций, транспортных и энергетических проектов отвечает требованиям времени. Да, может быть, не все получается сразу, но имеется позитивный опыт и практика, которые позволяют подходить к вопросам функционально и прагматично.

У Азербайджана прагматичная политика. Президент Ильхам Алиев осуществляет все свои задумки, мысли и идеи по принципу НАВЕРНЯКА. Мы живем во времена масштабного мирового экономического кризиса, когда правящие элиты стали по иному смотреть на свои задачи и цели. И поэтому сейчас нужно ставить практически более оправданные задачи, не тратить средства впустую, действовать по таким нотам, чтобы сыграть, как говорится, сразу с листа. Тут опыт Азербайджана заслуживает и внимания, и поощрения, является примером для подражания. В региональном, евразийском и, я бы даже сказал, мировом масштабе Азербайджан, как страна, возглавляющая Движение неприсоединения, инициирующая крупные начинания на уровне Генассамблеи ООН, являющаяся триггером активности на пространстве тюркского мира, имеет большой багаж геополитических, геоэкономических дивидендов. Именно Азербайджан выступает гарантом безопасности и стабильности в нашем регионе, называемом солнечным сплетением евразийского пространства. Во всех смыслах наш регион был, остается и будет одним и ключевых. И не случайно европейцы и американцы придают особое значение именно роли Азербайджана, как страны, которая реализует предсказуемую политику и отвечает ожиданиям своих партнеров и друзей.