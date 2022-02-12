https://news.day.az/politics/1435220.html Учебные тренировки коммандо - ВИДЕО
Учебные тренировки коммандо - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск проводятся учебные тренировки с личным составом оперативных воинских частей (коммандо).
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом, коммандо успешно обезвредили группировку условного противника.
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