Бесполезные "финты ушами" Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

В большой политике, как и в крупном бизнесе, важнейшее значение имеет репутация. Она создается годами, порой десятилетиями. И важнейшим атрибутом хорошей репутации является честность, способность отвечать за каждое сказанное слово. В Армении этого либо не понимают, либо не хотят принимать, пытаясь "пропетлять между струйками" бесконечное количество раз.

"Между Арменией и Азербайджаном в советское время была граница, которая была делимитирована, а в 1991 году согласно договору о создании СНГ, ратифицированному парламентами Армении и Азербайджана, эти границы были признаны. Мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться по этой логике", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на состоявшемся на этой неделе заседании Национального совета.

Ранее, он и иные армянские политики, делали такого же рода заявления. Посредством которых, по их мнению, демонстрируется "конструктивная позиция" официального Еревана. Сразу за скобки выносится вопрос того, что "конструктивизм" этот появился после поражения РА в 44-дневной войне и вынужденного подписания Пашиняном трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября 2020 года.

Но все прекрасно помнят, что ранее Никол Воваевич был носителем совсем иных подходов к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "Карабах-это Армения и точка" - это ведь он ляпнул, а не Васисуалий Лоханкин или Никифор Ляпис-Трубецкой. Так что, попытки выдать вынужденную капитуляцию за миролюбие смешны и нелепы.

Тем более, что Пашинян отчаянно пытается "финтить ушами" и по сей день. Очевидно же, что он признает территориальную целость Азербайджана без Карабаха, в том числе и без всех уже освобожденных территорий. На что рассчитывают в Ереване, пытаясь одурачить всех, но в итоге выставляя в идиотском свете самих себя- знают только сами авторы этих откровенно глупых заявлений.

Но на том выкрутасы армянской стороны не заканчиваются. Очередная провокация имела место в субботу. В Национальной академии наук Армении состоялась презентация книги "Этнонациональная политика Азербайджана и реакция нацменьшинств". Одно только название кричит о провокационной сути этого пропагандистского и наполненного ложью продукта.

А знаете, кто его автор? Один из наиболее одиозных персонажей в рядах остатков карабахских сепаратистов Давид Бабаян. Да, тот самый любитель развешивать лапшу на уши собственного народа. Он ведь почти два десятка лет пересаживается из одного кресла в другое, оставаясь в руководстве банды карабахских сепаратистов. Даже поражение РА в 44-дневной войне не лишила Бабаяна данного статуса.

Сейчас он именует себя "министром иностранных дел арцаха", что просто анекдотично, в условиях отсутствия признания огрызка временно неподконтрольной Баку территориии со стороны всех государства мира, включая даже Армению. При этом, сам факт того, что этому провокатору, по которому тюрьма плачет, дали возможность провести в Ереване презентацию книги анти-азербайджанского содержания, говорит о лживости позиции официального Еревана.

Как можно доверять "миролюбивым" заявлениям армянской стороны в этих условиях?! Какая, к чертям собачьим, может быть "водная безопасность" у огрызка территорий, которые пока остаются под контролем армянских боевиков и сепаратистов?! Это признанные всем миром, ООН и прочими международными организациями, территории Азербайджана. И водная, равно как и любая иная безопасность этих земель должна обеспечиваться нашей страной.

Так оно, в конечном свете, и будет. Азербайджан доказал Армении и мировому сообществу свою способность достигать всех поставленных целей. Мы вернули Карабах, восстанавливаем его, продвигаем проект Зангезурского коридора. И руководству РА в конце концов придется официально признать территориальную целостность нашей страны. В полном, устраивающем официальный Баку, объеме. И никакие новые "финты ушами" Пашиняну не помогут.