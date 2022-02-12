С недавних пор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает готовность к улучшению отношений с Израилем. В марте на переговорах по сотрудничеству в области энергетики будет обсуждаться возможность совместной работы Израиля и Турции по транспортировке природного газа в Европу. Нормализация турецко-израильских отношений будет способствовать укреплению мира в ближневосточном регионе, передает Day.Az со ссылкой на израильскую газету Israel Hayom.

Аюб Кара, занимавший пост израильского министра связи при премьер-министре Биньямине Нетаньяху, рассказал о возможности загрузки контейнеров на грузовые поезда в Абу-Даби для их перевозки поездом через Иорданию в Израиль и оттуда, возможно, в Турцию. По мнению Кары, Азербайджан способен сыграть ключевую роль в улучшении израильско-турецких отношений.

"И Турция, и Израиль сыграли свою роль в победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. Сейчас обе страны помогают Азербайджану в восстановлении Карабаха. По этой причине примирение Турции и Израиля, как и дальнейшее налаживание отношений между странами, отвечает национальным интересам Азербайджана", - сказал он.

Кара рассказал, что около двух месяцев назад он встретился с советником Эрдогана в Абу-Даби: "Мы говорили об улучшении наших отношений. Я сказал, что продолжать сотрудничество - это верный путь. Эрдоган понимает, что с Эмиратами, Иорданией, Египтом и Израилем лучше сотрудничать. Это правильный путь к укреплению экономики и улучшению жизни граждан. Я уверен, что сейчас мы идем в правильном направлении".

По мнению бывшего министра, Азербайджан может сыграть решающую роль в улучшении турецко-израильских отношений: "Азербайджан обладает значительным влиянием, поскольку дружит с Израилем на протяжении многих лет. Это свободное государство, близкое к нашему региону", - подчеркнул он.

Кара напомнил слова помощника Президента Азербайджана, который в прошлом году заявил: "Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан будет это приветствовать. В прошлом Азербайджан уже предлагал провести трехсторонний саммит, который укрепил бы отношения между тремя странами".