Суд вынес предварительное решение в отношении задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана

В Министерстве обороны проведена операция, арестованы четыре чиновника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник финансового управления министерства полковник Рафаэль Халилов, начальник финансового отдела Сухопутных войск Байрам Байрамов, начальник финансового отдела N-ой воинской части Фарахим Саркаров и офицер министерства Вюсал Ализаде были задержаны.

Суд вынес в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.