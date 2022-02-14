Макакам и не снилось: помет фантазии Сейрана Оганяна

Автор: Акпер Гасанов

Орангутан с острова Борнео по имени Кен Аллен жил в зоопарке Сан-Диего. Он родился в неволе в 1971 году и никогда не видел дикой природы. В девятилетнем возрасте он прославился на весь мир своими побегами. За свою жизнь Кен Аллен совершил десятки побегов, однако ни разу не уходил далеко. Зато он научил сбегать своих соседей, и его пришлось поселить отдельно.

Кен стал настолько популярен, что обзавелся собственным фан-клубом. Люди выпускали майки с надписью "Освободите Кена Аллена". И это был не единственный такого рода пример. Гориллы Эвелин и Джим, которые живут в лос-анджелесском зоопарке, получили прозвище "Бонни и Клайд". За несколько лет они совершили не менее пяти побегов из своего вольера.

Едва ли не самый массовый побег в истории зоопарков произошел в 1935 году в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. Невнимательный сотрудник перебросил через ров доску, чтобы перейти по ней, а убрать забыл. В результате 172 макаки-резус одна за другой перебежали по мостику и, в конечном счете, выбрались за территорию частного зоопарка.

К чему я все это решил вспомнить? К тому, что экс-министр обороны Армении, а ныне депутат парламента РА, лидер парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян решил отметиться не только в качестве провокатора мордобоя в стенах НС, но и в роли большого специалиста по образным сравнениям. Такой талант в нем обнаружился после того, как в РА была создана комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

После этого, Оганян, как и ильфо-петровский Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Ведь, совершенно очевидно, что роль Сейрана Мушеговича, равно как и Роберта Седраковича и Сержа Азатовича в этом поражении, никак не меньшая, чем Никола Воваевича.

Эта троица на протяжении долгих лет врала своему народу, рассказывала ему сказку про "непобедимую" армянскую армию. С Оганяном и вовсе произошел клинический случай. Его фамилией была названа "непроходимая" линия обороны на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Так вот, прорвали ее азербайджанские бойцы уже в первые дни войны.

Почему произошел такой крах мифа, придуманного прежней армянской властью? Это и будет выяснять соответствующая комиссия. Ясное дело, это уже вызывало истерику у Оганяна, который и без того обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. "Эта комиссия не может быть беспристрастной, она будет отклоняться от непосредственной работы, бросать тень на "бывших", чтобы обелить власти", заявил он.

По сути, это пример практической реализации известного футбольного правила, гласящего, что лучшая защита - это нападение. По этой же причине армянская оппозиция решила не участвовать в работе этой государственной комиссии. При этом, вчерашняя армянская власть, отвергнутая собственным народом, решила создать собственную комиссию.

Ясное дело, что цель этого смехотворного действа - свалить свою вину на действующую армянскую власть. "На передовой парни воевали как львы, но нужен был такой же лев - глава государства, которого у нас не было", - очень конкретно намекнул Оганян на Пашиняна. Как видим, он сравнил армянских военнослужащих с животными. Что и заставило меня вспомнить о примерах бегства животных из зоопарков мира.

Никогда в истории не было, чтобы из какого-либо зоопарка сбежало сразу 10.000 львов. Да и вообще, никогда из зоопарков не сбегало столько каких-либо животных. А вот бегство свыше 10.000 армянских военнослужащих с поля боя - официально признанный факт. И бежали они, сверкая пятками, дабы спасти свои жизни. О Пашиняне, в момент бегства, эти дезертиры вспоминали в последнюю очередь.

И что мы видим сейчас? Армию дезертиров называют армией "львов". При том, что даже 172 макаки-резус, что сбежали из нью-йоркского зоопарка, драпали не так пафосно. И их потом никто в герои не возводил. На такое оказался способен только Сейран Оганян - привыкший беззастенчиво, цинично и безостановочно лгать собственному народу военный преступник.