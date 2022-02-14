https://news.day.az/politics/1435520.html В Турции вступил в силу закон о Шушинской декларации
В Турции вступил в силу закон о Шушинской декларации
В Турции официально вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации.
Как передает Trend, документ опубликован в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.
Согласно закону, утверждена Шушинская декларация "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанная 15 июня 2021 года в Шуше.
Закон вступает в силу с даты его публикации.
Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 февраля подписал Закон об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
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