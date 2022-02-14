Карабах продолжают очищать от снега

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств части и подразделения инженерных войск азербайджанской армии очищают дороги от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые пути обеспечения позиций наших подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах. В то же время ведутся работы по очистке посевных площадей от мин.

В результате деятельности инженерных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 по 14 февраля полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 374 гектаров территории.