https://news.day.az/politics/1435715.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период 7-12 февраля было обнаружено и обезврежено 23 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 43 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 102,7 га, отмечается в сообщении.
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