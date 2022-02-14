Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период 7-12 февраля было обнаружено и обезврежено 23 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 43 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 102,7 га, отмечается в сообщении.