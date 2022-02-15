Реконструированный Агдам в ближайшее время станет примером для всего мира

Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдамский и Агджабединский районы, закладка главой государства фундаментов новых стратегических объектов и предприятий, имеют большое политическое и экономическое значение для Азербайджана. Особенно стоит отметить радость уроженцев Агдамского района, которые ждут не дождутся возвращения в родные дома и возрождения повседневной жизни на освобожденных территориях. Несмотря на довольно небольшой по историческим меркам срок спустя победы во Второй карабахской войне, первый этап программы "Великое возвращение" уже реализуется на практике.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Комментируя закладку фундамента двух предприятий в Агдамском промышленном парке, наш собеседник отметил, что данное событие положительно скажется на росте интереса к предпринимательству в Агдамском районе, повышении инновационности и эффективности бизнеса, производстве высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, снижении зависимости от нефти и газа, развитии ненефтяного сектора, а также увеличении занятости населения.

Что касается закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam, депутат отметил, что гостиница отвечает самым современным стандартам в Агдамском районе, считающийся воротами в Карабах благодаря своему стратегическому положению.

Подчеркивая важность закладки фундамента нового 209-квартирного жилого комплекса в Агдаме, парламентарий заявил, что возвращение внутренних переселенцев является важной составной частью реинтеграции освобожденных территорий.

Касаясь поездки первых лиц государства в Агджабединский район, наш собеседник сказал:

"Учитывая глобальный рост цен на продовльствие, Агджабединский зерновой агропарк играет большую роль в обеспечении Агджабединского района в достаточном количестве пшеницей, кукурузы, хлопка, подсолнечнка и других культур. В регионе растет население, а с ним и потребность в электроэнергии, поэтому открытие реконструированной 110/35/10-киловольтной подстанции "Агджабеди" обеспечит бесперебойное энергоснабжение жителей региона. Открытие после реконструкции автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд в Агджабединском районе является составной частью проделанной работы по реконструкции современной дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане. Дорога позволит жителям региона ехать в комфортных условиях независимо от времени года.

В целом, Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдамский и Агджабединский районы является наглядным доказательством пристального внимания первых лиц как к освобожденным территориям, так и остальным регионам страны", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов