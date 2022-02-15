Азербайджан несёт свет, жизнь и будущее в Карабах

Автор: Лейла Таривердиева,

Заслуженный журналист Азербайджана

После тридцати лет тьмы в освобожденном Карабахе снова вспыхнул свет. В самом прямом смысле этого слова. Азербайджан вернул этим землям свет, жизнь и будущее. Сегодня здесь вовсю кипит работа, и одной из важных ее векторов является энергоснабжение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева держат вопрос восстановления освобожденных территорий под собственным контролем. На сегодня это важнейший, передний край работ, все возможности страны направлены на достижение поставленных первыми лицами государства целей.

В сентябре прошлого года было сообщено, что территория города Агдам полностью разминирована. Агдаму вообще придается особое значение. Если Шуша - это национальный символ, наша история и культура, то по Агдаму планы иные. Не случайно первым городом, освобожденным от армянской оккупации, по которому был утвержден генеральный план, стал именно он. На Агдам сделана ставка в плане общего развития Карабахского региона. Этот город планируется превратить в крупнейший индустриальный центр Карабахского экономического района, в четвертый по численности полис Азербайджана, современный, функционирующий в ногу со временем населенный пункт регионального значения.

Все эти цели требуют предварительного решения инфраструктурных вопросов - строительства дорог и обеспечения энергоснабжения. Эти две задачи решаются параллельно, потому что они очень взаимосвязаны и одну без другой реализовывать практически невозможно. В настоящее время ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам, в начале февраля начала строиться дорога Агдам-Физули, дорожное строительство идет и на территории собственно города.

Что касается энергетической сферы, то здесь картина складывается еще более многоплановая и интересная.

13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный Агдам. Очередная поездка первых лиц государства в этот район по традиции сопровождалась запуском и закладкой важных объектов. В частности, были запущены две новые электрические подстанции - "Агдам-1" и "Агдам-2", а также открыт Региональный центр цифрового управления электрической сетью "Карабах".

Из рассказанного главой "Азерэнержи" на церемонии становится ясно, насколько сложная задача стоит перед энергетиками. Хотя сам город и очищен от мин, плотное минирование оккупантами прочих территорий района не позволяет расслабляться и ускорять работы. В период 44-дневной войны армянскими снарядами были повреждены 110-киловольтные воздушные линии "Тезекенд-1", "Тезекенд-2", "Хындырыстан-1" и "Хындырыстан-2". Электролинии были восстановлены и сегодня дотянуты до Агдама. Чтобы свет пошел в Агдам, азербайджанскими саперами был расчищен коридор шириной 20 метров, по которому была проложена линия электропередач из села Хындырыстан до подстанции "Агдам-1". Как отмечал ранее журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов, энергоснабжение Агдама обеспечено, но опасность остается.

ОАО "Азерэнержи" проложило от подстанции "Хындырыстан" двухконтурную 110-киловольтную линию электропередачи протяженностью 35 километров. Провода тянутся в нескольких метрах от заминированной земли. По словам главы "Азерэнержи" Бабы Рзаева, важно, что над 110-киловольтной линией протяженностью 63 километра от Агджабеди до Хындырыстана, а оттуда - до подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2" проложен 24-жильный фибер-оптический кабель для защиты от молний и для обмена информацией между подстанциями. Тем самым в Агдам была проложена не только электрическая линия, но и линия скоростного интернета с самой высокой передающей способностью.

В отстраивающемся новом Агдаме, возле разрушенного автовокзала, построена подстанция "Агдам-1" мощностью 110/35/10-киловольт. В целом комплекс включает также административное здание, где размещаются открытая 110-киловольтная и закрытые на 35-ти и 10-киловольтные распределительные устройства. Подстанция "Агдам-1" полностью цифровизирована и автоматизирована, обеспечена автоматическим управлением активами, процессами, ресурсами, совершенствованием заготовительных и распределительных цепей, своевременным устранением неисправностей, мониторингом и анализом системы, быстрым решением проблем посредством программного обеспечения.

Подстанция "Агдам-2" располагается вблизи села Шелли Агдамского района и имеет мощность 110/35/10-киловольт. Подстанция построена в соответствии с трендами четвертой промышленной революции и концепцией энергосистемы, адаптированной к искусственному интеллекту. Она так же полностью автоматизирована и цифровизирована. Новый Центр управления подстанции, наряду с оснащением 35 и 10-киловольтными цифровыми закрытыми распределительными устройствами, снабжен антиаварийной автоматикой, релейной защитой микропроцессорного типа, панелями автоматики и управления, установками постоянного и переменного тока. На подстанции создана и синхронизирована с центральной системой SCADA "Азерэнержи" система микро-SCADA, отвечающая современным требованиям.

Очень важным новшеством стал созданный впервые в Азербайджане Региональный центр цифрового управления Карабахской и Восточно-Зангезурской электросети. Региональный центр "Карабах" позволяет автоматически осуществлять все операции в регионе - мониторинг электростанций, подстанций, передающих линий, опережающий анализ, отключение и подключение, регулирование и др.

Обе подстанции обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

В целом вопросу энергообеспечения освобожденных территорий уделяется особое внимание. Восстановление энергоснабжения на этих землях началось еще в октябре 2020 года, то есть до завершения боевых действий. Для обеспечения электроэнергией стратегически важных объектов начали строиться центры электроснабжения и прокладываться сети мощностью 110, 35 и 0,4 кВ. Причем, не временные, а капитальные, с применением современных технологий, систем релейной защиты, автоматики электронного типа и дистанционного диспетчерского управления.

Как и в Агдаме, в Шуше работы в этом направлении идут ускоренными темпами. В соответствии с генеральным планом города здесь будут построены девять подстанций мощностью 35 кВ. Шесть находятся на стадии строительства, работы на трех близятся к завершению. Электрокабели от шушинских подстанций будут проложены под землей.

Также в скором времени будут задействованы новые линии электропередач мощностью 35 кВ, строящиеся от электростанции в освобожденном селе Гюлябюрд (Лачинский район) до Лачинского коридора и через него в направлении расположенного по другую сторону коридора село Минкенд. Кадры идущих работ уже распространяются в социальных сетях.

Разрушенная армянами в период оккупации ГЭС "Гюлябирд" мощностью 8 МВт была первым инфраструктурным объектом, восстановленным на освобожденных землях. В феврале 2021 года она была запущена с участием Президента Ильхама Алиева. В минувшем году были сданы в эксплуатацию также малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" мощностью 7,8 МВт, в настоящее время завершается тестирование малой ГЭС в Кяльбаджаре мощностью 4 МВт. В целом в Кяльбаджаре планируется восстановить 11 малых ГЭС, 12-ть - в Лачинском районе.

На сегодня на освобожденных территориях действуют уже 9 цифровых подстанций мощностью 110/35/10 кВ. Помимо "Агдам-1" и "Агдам-2" это подстанции "Шуша", "Физули", "Шукурбейли", "Кяльбаджар", "Джебраил", "Зангилан" и "Губадлы". На открытии энергообъектов присутствовал глава государства, что говорит о том значении, которое придается электрификации освобожденных районов.

Но это не все. Сегодня в Азербайджане подумывают о строительстве энергетического Зангезурского коридора - прокладке ЛЭП в Нахчыванскую Автономную Республику. Как отметил в недавнем интервью АЗЕРТАДЖ Президент Ильхам Алиев, будет построена линия для обеспечения электроэнергией Нахчывана и для выхода оттуда на внешние рынки, а после Турции - в Европу. "Одна линия проходит через Грузию и Турцию, вторая должна проходить оттуда. Мы работаем над этим", - сказал глава государства.

Первоначально планировалось завершить на 90 процентов электрификацию освобожденных территорий уже к концу 2021 года. Однако тотальное минирование и недостоверность переданных Арменией Азербайджану минных карт не позволили ускорить работы.

В этом году на освобожденных землях планируется завершить строительство 5 гидроэлектростанций. В настоящее время с компанией ВР ведутся переговоры о строительстве в Джебраильском районе солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт. Идут переговоры с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов по строительству солнечной электростанции. Мощность обоих проектов составляет примерно 400-450 мегаватт. Кроме того, совместно с ACWA Power планируется строительство электростанции на 240 мегаватт, с Ираном - электростанций на 280 мегаватт на водохранилищах Худаферин и Гыз галасы, также расположенных на освобожденных территориях. В общей сложности восстановления ожидают около 30 разрушенных оккупантами электростанций.

Таким образом, через двадцать девять лет благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой в разрушенный Арменией Агдам снова пришел свет. Устойчивое и качественное энергоснабжение позволит намного ускорить реализацию работ по отстройке нового Агдама, который, как обещал Президент Ильхам Алиев, станет примером для всего мира.