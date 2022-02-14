https://news.day.az/politics/1435757.html Армения разработает проект по восстановлению участков ж/д с Азербайджаном
Армения разработает проект по восстановлению участков ж/д с Азербайджаном
Примерно через 10 дней на двух участках железной дороги Армения-Азербайджан, которые подлежат восстановлению, специалисты приступят к исследованиям, и на их основе будет разработан проект.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения-Азербайджан, советник премьер-министра Армении Арташес Туманян.
По его словам, в работах рабочей группы также примут участие специалисты "Российских железных дорог".
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