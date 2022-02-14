Армения разработает проект по восстановлению участков ж/д с Азербайджаном

Примерно через 10 дней на двух участках железной дороги Армения-Азербайджан, которые подлежат восстановлению, специалисты приступят к исследованиям, и на их основе будет разработан проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения-Азербайджан, советник премьер-министра Армении Арташес Туманян.

По его словам, в работах рабочей группы также примут участие специалисты "Российских железных дорог".