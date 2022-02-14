Обыкновенное чудо: как "Кавказская Хиросима" превращается в райский уголок

Автор: Акпер Гасанов

Это какое-то чудо. Без малейшего преувеличения. На наших глазах, на глазах всего мира происходит превращение "выжженной земли", "Кавказской Хиросимы" вместо мирной, комфортной, счастливой жизни для тех, кто более четверти века мечтой о возвращении на родную землю. Десятки тысяч агдамцев вскоре вернутся в город, в котором, после армянской оккупации не оставалось камня на камне.

В советское время в Агдамском районе Азербайджанской CCР были отлично развиты разные виды промышленности - легкая, тяжелая, пищевая, и сельское хозяйство. Кроме того, в Агдаме работали заводы аэрокосмических аппаратов, станкового оборудования, завод по ремонту автомобилей и тракторов, метис-фурнитурный завод, асфальтный, множество пищевых и текстильных заводов.

Среди прочих важных инфраструктурных объектов можно выделить аэропорт и два ж/д вокзала, музыкальный техникум им. У. Гаджибекова, Государственный Драматический театр им. А. Хагвердиева. Агдам являлся своеобразным центром исторических и культурных памятников - на территории Агдамского района располагалось огромное количество мечетей, мавзолеев, музеев. Все это было уничтожено армянскими варварами, оккупантами.

Но, к счастью, наступили иные времена. В воскресенье, 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район. Который, напомню, был был оккупирован армянскими захватчиками в июле 1993 года, а освобожден, без затяжных и кровопролитных боев, по итогам 44-дневной войны, когда премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был поставить свою подпись под трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года.

Уже 20 ноября 2020 года вся территория Агдамского района перешла под контроль Азербайджана. Это был знаменательный, исторический день, с момента которого стартовала программа возрождения этого района, играющего важнейшую роль для всего освобожденного Карабаха. Ведь, в Агдамском районе находится 1 город - районный центр Агдам, 2 посёлка - Гузанлы и Ачарлы, а также 123 деревни.

Эти земли были не просто варварски разграблены, но и заминированы. Армянские захватчики сделали все для того, чтобы мирные азербайджанцы гибли на своей земле, даже после возвращения Агдамского района под контроль нашей страны. Долгое время официальный Ереван отказывался возвращать карты минных полей. Лишь в июне 2021 года, в обмен на 15 армянских диверсантов, выданных азербайджанской стороной стране-оккупанту, Армения передала Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе.

Соответственно, только в сентябре прошлого года саперы азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) полностью очистили от мин и неразорвавшихся снарядов город Агдам. Кроме того, с целью подключения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечения его устойчивой и бесперебойной электроэнергией, со стороны ОАО "Азерэнержи" были начаты работы по строительству с учетом реализации в районе крупномасштабных проектов, двух подстанций - "Агдам-1" и "Агдам-2" мощностью 110/35/10 киловольт.

Строительство подстанций было завершено раньше графика, по прошествии 27 лет в Агдам был проведен свет! Чем не чудо? Чем не пример для гордости и уверенности в том, что вскоре весь Агдамский район будет превращен в райский уголок? А ведь, в ходе нынешнего визита в Агдамский район Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой были открыт также Центр цифрового управления региональной электрической сети "Карабах".

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству осветительных столбов и других установок, питающихся альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, а также ковроткацкого предприятия, которые будут функционировать в Агдамском промышленном парке, гостиницы Park Forest Hotel Aghdam и нового жилого комплекса на 209 квартир. Замечу, что этот новый жилой комплекс в Агдаме будет построен примерно через полтора-два года- поразительно быстрые темпы работ!

Далее глава государства и Первая леди ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева. Глава государства также заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы на 210 коек. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов - комплекс Имарет.

О том, сколь стремительно возвращается жизнь в освобожденный Агдамский район свидетельствует и то, что в Агдамском промышленном парке уже пять резидентов, и они приступают к работе. В целом же, весь мир теперь видит, что наша страна в состоянии не только возвращать оккупированные Арменией территории, преодолевая сопротивление мирового армянства и их покровителей из числа ведущих мировых держав, но и с большой любовью, стремительно восстанавливать все освобожденные территории, включая Агдамский район. В котором снова будут слышны детский смех, будут создаваться семьи, счастливой жизнью жить люди. И назвать все иначе, чем чудом, у меня не поворачивается язык.